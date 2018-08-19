"صحة جنوب سيناء" تعلن الطوارئ وتدفع بـ85 سيارة إسعاف استعدادا للعيد

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى بجميع أقسام الاستقبال والطوارئ والطب الوقائي ومراكز الإسعاف بالمستشفيات، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور تامر مرعي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بجميع مدن المحافظة، تعمل على مدار 24 ساعة، والتأكيد على انتظام الورديات بمختلف مواقع الخدمة الصحية، وإقامة مراكز خدمة متنقلة من خلال سيارات الإسعاف في أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات.

وأضاف مرعي أنه سيتم الدفع بـ85 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات جنوب سيناء بعيد الأضحى.