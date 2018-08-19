أعلن عبد الحميد أبو العزم رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، تخصيص عربات للتمركز في أماكن إلقاء القمامة؛ لكي يلقي المواطنون القمامة بها بدلا من أن يلقوا على الأرض، مؤكدا زيادة عدد صناديق القمامة، وهناك 3 ورديات للنظافة على مدار 24 ساعة.

وأضاف أبو العزم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، على شاشة dmc، أنه أصبح هناك "سيستم" عمل مستمر، والفترات المقبلة ستشهد تحسنا.

وناشد أبو العزم أهالي شبرا الخيمة بإلقاء القمامة في فترات معينة من 6 مساء حتى 6 صباحا، حتى يظل الشوارع نظيفة أطول فترة ممكنة، وتم التواصل مع المواطنين بكل الوسائل، مؤكدا رفع القمامة بالكامل.