نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية مساء أمس، بفرع ثقافة القاهرة حيث أقام قصر ثقافة حلوان ورشة عمل "بوك" من علب الكرتون والقماش مع رواد القصر، يذكر أن القصر عقد أمس الأول ورشة رسم لتعليم الأطفال رسم.

كما استكمل بيت ثقافة نادي هيلوليدو ورشة فنية لعمل كروت للاحتفال بعيد الأضحى وأداء فريضة الحج.

وفي بيت ثقافة دار الحرس الجمهوري عقد الفرع ورشة عمل مجلة حائط بعنوان "الفداء العظيم"، ومن خلالها أقامت أخصائية مكتبة الطفل ورشة حكي عن سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسماعيل بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي بيت ثقافة الطيران بمصر الجديدة، نظمت مكتبة الطفل ورشة لعمل مجلات حائط عن الحج، بالإضافة لورشة فنية لعمل خروف العيد من الصلصال.