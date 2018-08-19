شنت مديرية الصحة بمطروح حملة مكبرة على الأسواق بمطروح لضبط المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك، وأسفرت عن ضبط وتحرير 12 محضر نضافة و10 محاضر عدم وجود شهادات صحية وإعدام حوالي 300 كيلو لحوم وأسماك ومواد غذائية فاسدة.

وقال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، إن الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح بالاستمرار والمتابعة اليومية للأسواق بالإضافة لتكليف الإدارة العامة للطب الوقائي بتشكيل لجان صباحية ومسائية من مراقبة الأغذية للمرور على الأسواق والمحلات والمطاعم والفنادق بجميع مراكز مطروح للتأكد من صلاحية المعروض من الأغذية، وبالفعل تشكلت لجنة مكبرة مشتركة من الطب الوقائي بمديرية الصحة ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري وأسفرت عن تحرير 12 قضية متنوعة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه مستمر يوميا فى إرسال الفرق المختلفة للمرور على الأسواق ومتباعة كل ماهو معروض والتأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.