نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط؛ ندوة تثقيفية بالوحدة المحلية لقرية موشا التابعة لمركز أسيوط بهدف رفع الوعي وتثقيف المواطنين والعاملين بأهمية السياحة وإلقاء الضوء على الأماكن الأثرية بالمحافظة التي تمثل حضارات مختلفة ضمن مبادرة "إعرف بلدك" التي أطلقتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة؛ وذلك بحضور عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وعلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية بقرية موشا والشيخ إبراهيم عيد ممثل بيت العائلة المصرية.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ضرورة رفع ونشر الوعي والتثقيف السياحي لدى العاملين وتعريف المواطنين بالحضارات المختلفة التي تعتبر من مقومات الجذب السياحي لما تمثله من حضارات متعددة كفيلة بجعلها على رأس الخريطة السياحية إذا تم إظهارها بالشكل اللائق بها مشيداً بتنظيم هذه الرحلات والندوات السياحية ودورها الهام والفعال في الترويج لهذه المواقع السياحية والأثرية والتعريف بما تملكه المحافظة من معالم سياحية وحضارات مختلفة.

وأضاف عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة على اهتمام المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بقطاع السياحة خاصة السياحة الداخلية وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة له خاصة تنظيم الندوات والرحلات للمزارات والمعالم السياحية المختلفة نظراً للدور الهام في تعريف وتوعية المواطنين بهذه الأماكن الهامة والمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة التي قد لا يعرفها الكثير من المواطنين بالمحافظة مشيراً إلى استمرار تنظيم الندوات واللقاءات بالقطاعات والهيئات المختلفة ومراكز وقرى المحافظة لدعم القطاع السياحي.

وأشاد مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة بالفاعلية والتفاعل خلال الندوة من بين المحاضرين والمواطنين المشاركين لافتاً إلى توزيع جوائز على الفائزين في المسابقة التي تم تنظيمها خلال الندوة عبارة عن شنطة سياحية تحتوي على (CD، كتيبات عن السياحة بالمحافظة ومعالمها السياحية) لتقوية الإنتماء وزيادة المعرفة عن مقومات السياحة.