أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أن المحافظة تتابع بصفة دائمة جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لحل أي معوقات تعترض تنفيذها ووضع برنامج زمني للأعمال.

وأضاف "الدالي"، أنه تم عقد اجتماع موسع مع جميع الجهات المشتركة في مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء لمراكز ومدن الحوامدية والبدرشين وأطفيح، بحضور أعضاء مجلس النواب عن دوائر البدرشين والحوامدية وأطفيح حتى تنتهي هذه المشروعات وتدخل الخدمة.

وقال المحافظ، إن شركة كهرباء جنوب القاهرة تعهدت بأن تبدأ في أعمال مد الكابلات وتغذية محطة مياه الشرب للحوامدية خلال شهر ونصف، مبينًا أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لعمل عدايتين بطريق "مصر - أسيوط" الزراعي.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أن محطة مياه الحوامدية تصل تكلفتها إلى 170 مليون جنيه وبطاقة 70 ألف م3 يوميًا، ومن شأنها إنهاء مشاكل ضعف المياه بمدينة الحوامدية.

وناقش الاجتماع، خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بمدينتي الحوامدية والبدرشين، وتقرر توصيل الخدمة بأقساط شهرية تحصل على قيمة فاتورة الاستهلاك ودون مقدم أو فوائد تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وبالنسبة لمركز ومدينة أطفيح، تم مناقشة مشروع صرف صحي أطفيح والذى يخدم مركز المدينة و4 قرى بتكلفة 435 مليون جنيه وبطاقة 34 ألف م3 يوميا، وتم الاتفاق على أن يحرب الجهاز التنفيذي خط الطرد عقب إجازة العيد، والانتهاء من شبكة الانحدار على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة باستلام ابتدائي للمحطة لتدخل الخدمة ويستفيد منها أهالي أطفيح.