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"الشباب والرياضة" بالوادي الجديد تفتتح 11 ملعبا خماسيا

"الشباب والرياضة" بالوادي الجديد تفتتح 11 ملعبا خماسيا

رئيس "الحج السياحي": تصعيد 12 حالة مرضية إلى عرفات بسيارات الإسعاف

رئيس "الحج السياحي": تصعيد 12 حالة مرضية إلى عرفات بسيارات الإسعاف

"التعاونية" تؤيد إحالة "نقل دمياط" للنيابة.. ومطالب بفتح ملف إسكندرية

"التعاونية" تؤيد إحالة "نقل دمياط" للنيابة.. ومطالب بفتح ملف إسكندرية

"الداخلية" ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد

"الداخلية" ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد

بالفيديو| سقوط جزء من كويكب على ولاية ألاباما الأمريكية

بالفيديو| سقوط جزء من كويكب على ولاية ألاباما الأمريكية

بالصور| بريطاني يحتفظ بحيوان خطير في غرفة نومه

بالصور| بريطاني يحتفظ بحيوان خطير في غرفة نومه

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بالصور| شاب قبطي يوزع لحوم الأضاحي على فقراء المسلمين بالإسماعيلية

بالصور| شاب قبطي يوزع لحوم الأضاحي على فقراء المسلمين بالإسماعيلية

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«سعاد» تساعد زوجها المريض من «شغل الحدادة»: الزوجة الجدعة رزق

«سعاد» تساعد زوجها المريض من «شغل الحدادة»: الزوجة الجدعة رزق

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في وداع "إبيفانيوس".. راهب يكشف الجانب الخفي في حياة رئيس دير أبو مقار

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بدائل موفّرة لسُفرة العيد: رقاق بالخضار ولحمة بـ«فول الصويا»

بدائل موفّرة لسُفرة العيد: رقاق بالخضار ولحمة بـ«فول الصويا»

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