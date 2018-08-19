ساعات تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يستقبله جموع الشعب المصري بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات العامة، ودائمًا ما تواجه الفتيات والسيدات أزمة التعرض للتحرش في الأعياد خاصة في الأماكن والشوارع المزدحمة.

وتستعرض "الوطن" الأرقام التي خصصتها الجهات السيادية لتلقي البلاغات والشكاوي المختلفة من المواطنين:

- خصصت الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية أرقام الهواتف المحمولة للاستغاثة من قبل الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن للتحرش على الأرقام الآتية:

0112697722، 0112677333، 0112697744

-مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة الأرقام التالية:

01205575331- 01121997477- 01007525600

كما خصص المجلس القومي للمرأة خطًا ساخنًا بالتعاون مع وزارة الداخلية لتلقي بلاغات التحرش على هذا الرقم: 08008883888

- أرقام الاستغاثة بمجلس الأمومة والطفولة للإبلاغ عن حالات التحرش والعنف ضد الأطفال وخطفهم:

خط نجدة الطفل 16000، خط صحة الأم والطفل 16021، خط الأطفال ذوي الإعاقة 08008886666

- للإبلاغ عن التحرش في المترو والباعة الجائلين اتصل على:

خط ساخن 16048، خط أرضي 25747295

- رقم غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة لتلقي شكاوى المواطنين: 16490

114 لتلقي الشكاوى وحلها في أسرع وقت من قبل أجهزة المحافظة.

وإليكم بعض الأرقام الخاصة بالطوارئ:

شرطة النجدة: 122.

– الإسعاف: 123.

– المطافي: 180.