قال الفنان محيي إسماعيل، إنه أفضل من النجم العالمي "آل باتشينو"، في مقابلة تليفزيونية معه، مرجعًا وجهة نظره إلى فارق الخبرة بينه وبين الفنان العالمي، فضلاً عن عمل الأخير في أجواء صحية على عكسه تمامًا، وتقاضيه ملايين الدولارات في حين أنه يحصل على الملاليم، بحسب قوله".

ورأى الفنان القدير، لم يبدِه من تلقاء نفسه، وإنما جاء أثناء تلقيه تكريماً من أمريكا، حيث قدمه مقدم الحفل علي أنه "آل باتشينو السينما المصرية"، فأعلن رفضه لهذا التشبيه في لحظتها على مرأى ومسمع من الجميع، حسبما أكد في المقابلة أيضاً.

وينضم محيي إلى قائمة الفنانين العرب، الذين يرفضون تشبيههم بنجوم عالميين، وترصد "الوطن" نماذج منهم في هذا التقرير.

محمود حميدة

انفعل بشدة، حينما وصفه مراسل تليفزيوني في أحد العروض الخاصة بـ"روبرت دي نيرو العرب"، وأعلن رفضه لهذا التشبيه قائلاً: "لا يشرفني، إيه روبرت دي نيرو العرب، يعني إيه يعني، أنا اسمي محمود حميدة".

منذر رياحنة

أبدي الفنان الأردني غضبه، عند تشبيهه بالفنان التركي "كيفانتش تاتليتوغ" المعروف عربيًا بأسم "مهند"، مؤكداً، في تصريحات صحفية أنه يرفض هذا التشبيه جملة ومضمونًا.

أمل بوشوشة

أعلنت الفنانة الجزائرية، رفضها تشبيهها بالنجمة الأمريكية "جينفر لوبيز" قائلة: "شرف كبير لي ولكني لا أحب أن أشُبه إلا بنفسي، لأن كل فنان له نكهته الخاصة عند جمهوره، وأنا لا أحب افتقاد هذه الصفة بتشبيهي بغيري من النجمات"، في تصريحات صحفية منها.