انتحر طفل بمدينة الزقازيق لمروره بأزمة نفسية وحالة سيئة بعد وفاة خاله غرقا.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي مركز شرطة ثان الزقازيق بالعثور على جثة الطفل "كريم عمرو إبراهيم" (12 عاما) طالب بالصف الأول الإعدادي، داخل منزل والدته بمنطقة عزبة الجمباز بمدينة الزقازيق.

انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق برئاسة الرائد عصام عتيق رئيس المباحث لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الطفل ملقى على السرير وملفوفا حول عنقه قطعة قماش وتبين إقدامه على شنق نفسه.

وبسؤال والدته أفادت بأنها منفصلة عن زوجها وتقيم بمنزل عائلتها رفقة شقيقها "محمود السيد" (20 عاما) الذي توفي غرقا في مياه بحر بالسويس منذ عدة أيام، وأن ابنها كان مرتبط بشقيقها بدرجة كبيرة وساءت حالته النفسية بعد وفاته ثم فوجئت بقيامه بالانتحار.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثمان.