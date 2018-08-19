قال المهندس عزت إبراهيم الصياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ إنه حرصًا على أرواح المواطنين، وللحفاظ على ممتلكات الدولة؛ تهيب الشركة بمواطني محافظة الدقهلية سرعة الإبلاغ عند حدوث سرقة لأي غطاء بالوعة صرف صحي أو غرفة محبس؛ وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن للشركة على رقم 125 على مدار 24 ساعة يوميًا.

وأضاف "الصياد" في تصريح صحفي، أن ذلك للحفاظ على المواطنين وخاصة الأطفال، فضلاً عن تسبب تلك السرقات لانتشار الأمراض والأوبئة بسبب عدم وجود أغطية البالوعات مشيرا إلي أن الشركة من ناحيتها تقوم باستبدال الأغطية الحديدية بأخرى مصنوعة من مواد غير قابلة لإعادة الاستخدام مثل GRP.

وشدد على جميع رؤساء القطاعات ومديري عموم المناطق ومحطات الصرف الصحي، ومسؤولي شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وكافة العاملين بالشركة على مختلف مستوياتهم الوظيفية؛ على أن يقوموا بالمرور بصفة دورية على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى القطاعات التابعة للشركة؛ للتأكد من تغطية جميع مطابق الصرف الصحي، وغرف المحابس التابعة للشركة بأغطية لمنع سقوط المواطنين بها، وعدم ترك الأغطية مفتوحة تحت أي ظرف.

ووجه رئيس شركة المياه، بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، ومراكز الشرطة حال اكتشاف سرقه الأغطية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، واتخاذ تدبير أغطية آمنة بدلاً من التي تم سرقتها أو التالف منها دون تأخير تجنباً لترك البيارة مفتوحة، وبالتنسيق التام مع الوحدات المحلية المختصة، والجهات الأمنية لتلقي أي بلاغات أو إخطارات بحالات سرقة الأغطية التي قد تحدث، والتعامل الفوري معها، وإيجاد أغطية بديلة صالحة للاستعمال بشكل دائم وآمن.

وناشد المهندس عزت الصياد أهالي المحافظة ممن يمتلكون كاميرات بالمحلات والمنازل، بالإبلاغ الفوري عن هذه الحالات، سواء للجهات الأمنية أو للشركة؛ وذلك للحد من تلك الظاهرة، وللمساعدة في ضبط الجناة والخارجين على القانون.