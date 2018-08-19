حريق الـ20 ساعة.. "الإجازة" تنقذ عمال مصنع مستحضرات تجميل من الموت

حصلت "الوطن" على التفاصيل الكاملة لواقعة حريق "مصنع مستحضرات تجميل"، في المنطقة الصناعية الرابعة بمدينة 6 أكتوبر، عصر أمس السبت، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران عقب مرور 20 ساعة منذ نشوب الحريق وحتى انتهاء عمليات التبريد.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن الحريق اندلع عصر أمس في مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل، مبينة أن المصنع يقع على مساحة 3 آلاف متر، مشيرة إلى أن الحريق اندلع في مخزن لتخزين البضائع والمواد الخام، التي تحتوي على مواد كيماوية ساعدت على استمرار اشتعال النيران لفترات كبير.

وأوضحت التحريات التي قادها اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، عن أن النيران التهمت معظم محتويات المخزن بالكامل، ولم تسفر عن أي خسائر أو اصابات بشرية، نظرًا لأن العاملين "إجازة"، موضحة أن خفير المصنع هو من شاهد الدخان يتصاعد من مخزن المصنع، وأسرع إلى قسم الشرطة وأبلغ عن الحريق.

وعقب تلقي البلاغ، تم الدفع بنحو 12 سيارة إطفاء، في محاولة للسيطرة على الحريق، قبل امتداده إلى باقي محتويات المصنع، وتمكنت القوات من إخماد ألسنة اللهب، واستمرت أعمال التبريد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وتم تشكيل فريق بحث وتحر تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على أسباب الحادث، بعدما رجحت التحريات أن ماس كهربائي وراء اشتعال النيران.

وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار مدحت مكي المحامى العام الأول لنيابات أكتوبر، وانتقلت النيابة إلى مكان الحريق، وأجرت معاينة تصويرية، كما أفرغت كاميرات المصنع، وبدأت مناقشة خفير المصنع الذي أبلغ عن الحريق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.