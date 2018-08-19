أعلنت مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، عن تأسيس مركز الأرشدياكون حبيب جرجس، للدراسات اللاهوتية والكنسية بالمطرانية، بمقر المطرانية 9 سبتمبر المقبل.

وقال القمص عزرا فنجري متى وكيل عام المطرانية، إن المركز سيستقبل الدارسين الجدد إن كانوا من إيبارشية مغاغة او من الإيبارشيات المجاورة، وفقا للشروط التي يحددها المركز، مشيرا في بيان له، إنه سيدرس بالمركز نخبة من الأساتذة الكبار من علماء الكنيسة سيعلن عنهم يوم الافتتاح.

واختتم وكيل مطرانية مغاغة، بيانه بأن المطرانية تتمنى أن يكون المركز سبب بركة لخدمة الكنيسة بصفة عامة وإيبارشية مغاغة بصفة خاصة.

يذكر أن الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، هو رئيس رابطة خريجي الكلية الإكليريكية، التي سبق وأصدرت العديد من البيانات التي رفعت خلالها شعار "حماية الإيمان الأرثوذكسي" في وجه ما قالت أنه تعاليم خاطئة أو هرطقات.