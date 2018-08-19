شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عددا من الحملات المكثفة على المحلات والشوادر والمصانع وثلاجات حفظ اللحوم، منذ بادية أغسطس الجاري، وذلك في إطار التصدي للمخالفات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه جرى المرور على 453 منشأة غذائية وسحب 1273 عينة وإرسالها المعامل المركزية، وإعدام نحو 11 طنا و791 كجم من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع انتهاء الصلاحية، وأيضا أغذية تالفة من الأغذية المطهية والخضراوات والمخللات، و195 لتر عصائر ومشروبات محظورة، وضبط 6 كيلو من فول حصى وليمون مخلل وفلفل لاحتوائه على سوس ووجود عفن.

وأضاف "أبو سليمان" إنه جرى تحرير 726 محضرًا جنح حيال المخالفات لعدم وجود اشتراطات صحية، ولعدم حمل شهادة صحية، كما جرى غلق 151 منشأة بدون ترخيص، ومن جانب آخر جرى استخراج عدد 2639 شهادة صحية، مع وجود 316 شهادة تحت الإشراف الطبي.

شدد "أبو سليمان" على تكثيف الحملات أثناء الاحتفالات بعيد الأضحى، وخاصة الباعة الجائلين والأسواق والمجازر والمطاعم حرصا على صحة المواطنين.