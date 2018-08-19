شنت مديرية الري ببني سويف، اليوم الأحد، بإشراف المهندس علي عبدالحفيظ وكيل وزارة الري، حملة إزالة التعديات على الجزر "النيلية"، بزمام محافظة بني سويف، تكليفًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالة التعديات والمشايات على الجزر "النيلية"، حفاظًا على النيل.

وأزالت حفارات مديرية الري، ببني سويف، التعديات على جزيرتي "الزرابي وبياض العرب"، بمركز بني سويف، ورفع آثار عمليات الردم من الأحجار والأتربة التي تم وضعها في صورة مشايات تربط الجزر النيلية بضفاف "النيل".

وأجرت لجنة من قطاع حماية وتطوير النيل بوزارة الري، مسح ميداني لإعداد حصر ومراجعة شاملة لكافة الجزر النيلية الواقعة بمجرى نهر النيل، بدائرة المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أثناء زيارته مؤخرًا لبني سويف، بإزالة أي تعديات على طول المجري المائي للنيل، حتى يعود نظيفًا ومتنفسًا للمواطنين كسابق عهده.

وشمل برنامج العمل الميداني للجنة، الوقوف على أرض الواقع على الوضع القائم لمجري النيل، والجزر النيلية الموجودة بالمجرى، من أي تعديات أو إشغالات من عدمه، المساحة المنزرعة، الأوضاع البيئية، حالة الجزر من حيث معدل الغمر جزئياً أو كليًا بالماء وغيرها من التفاصيل الهامة.