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إصابة 2255 منزلاً فى قنا بالنمل الأبيض.. والأهالى يرفضون «المكافحة»

إصابة 2255 منزلاً فى قنا بالنمل الأبيض.. والأهالى يرفضون «المكافحة»

"الري": فيضان النيل الحالي في معدلاته الطبيعية حتى الآن

"الري": فيضان النيل الحالي في معدلاته الطبيعية حتى الآن

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تبطين جانبي ترعة شلبي بالمحمودية

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تبطين جانبي ترعة شلبي بالمحمودية

محافظ دمياط: نسبة الإشغال بالمحافظة تصل لمليون ونصف زائر في العطلات

محافظ دمياط: نسبة الإشغال بالمحافظة تصل لمليون ونصف زائر في العطلات

محافظ دمياط يعلن توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

محافظ دمياط يعلن توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

"أمن الغربية" تنظم سيارات قوافل غذائية ولحوم بلدي بأسعار مخفضة

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