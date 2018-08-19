تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مستشفيات الجامعة، اليوم، رافقه فيها الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب، لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بإنهاء قوائم الانتظار في العمليات الحرجة.

وقال رئيس الجامعة، إنه جرى تجهيز مستشفيات الجامعة لاستقبال هذه الحالات، حيث استقبلت مستشفى سيد جلال من غرفة عمليات وزارة الصحة نحو 65 حالة لإجراء عمليات قسطرة ودعامات دوائية للقلب، كما استقبلت مستشفى الزهراء 67 حالة قسطرة وعظام ورمد.

وأضاف رئيس الجامعة أنه من المقرر أن تبدأ مستشفيات الجامعة (التخصصي، ودمياط، وأسيوط) عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في استقبال حالات مرضية أخرى ضمن هذه المبادرة المهمة.