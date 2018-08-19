تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، اليوم الأحد، مجمع العلوم الإنسانية "النظري" بجامعة الإسكندرية، وذلك الوقوف على أعمال الصيانة والترميم.

حضر الجولة الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور مختار إبراهيم يوسف، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، والدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، الدكتور محمد عبد العظيم، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من قيادات وأساتذة الكليات بجامعة الإسكندرية.

وشملت الزيارة تفقد جميع أعمال الصيانة والترميمات والتجديد والرصف وكافة أعمال الإصلاحات للمباني والواجهات ورصف الطرق والأراض الخضراء وأرض الملاعب ومنشآت الكليات داخل مجمع العلوم الإنسانية.