قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن هناك انتشارًا لعربات الإسعاف على الطرق السريعة المؤدية للمدن الساحلية.

وأضاف خلال برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، اليوم، أنه على الجميع ألا يقودوا في حالة الإجهاد وأن يتأكد من أمان سيارته قبل أي رحلة طويلة.

وتابع: "وقت صلاة العيد بتكون سيارات الإسعاف موجودة في الساحات العامة والمتنزهات، وفيه غرف إقليمية في الأقاليم السبع وبينها ربط مع الغرفة المركزية"، مشيرا إلى أن فرق العمل تعمل على مدار 24 ساعة، وهناك ربط بين هيئة الإسعاف والقطاع والوقائي والعلاجي في حالة وجود حادث تحت أي مسمى يتم التعامل معه طبقا للاختصاص.