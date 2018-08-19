قال اللواء عمرو لطفي، عمرو لطفي، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، إن العمل يجرى على قدم وساق لتوفير كل سبل الراحة للحجاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم، أنه جرى الدفع بسيارات مجهزة لنقل الحجاج إلى مشعر عرفات.

كما أعلن لطفي عن تخصيص الوزارة أرقامًا للتواصل مع الحجاج، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص 50 حافلة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم إلى مشعر عرفات.

ووصف رئيس بعثة وزارة الداخلية في الحج، سقوط أمطار على مكة قُبيل أداء مراسم الحج بالنفحة الربانية.

وأكد لطفي، أنه جاري التنسيق مع وزارة العمرة والحج السعودية لدفع قوافل طبية بسيارات مجهزة لنقل الحجاج المصريين المصابين لأداء مراسم الحج في مشعر عرفة في الساعات الأولى من صباح غدًا.