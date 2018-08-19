انتشل الحرس البحري التونسي جثث 8 مهاجرين كانوا ضمن مجموعة تستقل قاربا متجها إلى إيطاليا، وجرى اعتراضها، الجمعة، قبالة سواحل مدينة صفاقس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني، العقيد حسام الدين الجبابلي، لفرانس برس "جرى حتى مساء الأحد انتشال جثث 8 مهاجرين ولم نحدد جنسياتهم".

وصباح الجمعة الماضية، رصدت قوات الحرس البحري في منطقة اللُوّاتة (ولاية صفاقس) قاربا يقل مهاجرين، وعند التدخل بادر هؤلاء إلى رمي زجاجات مولوتوف على قوات الحرس ثم صبوا الوقود على قاربهم واضرموا النار فيه وحاولوا الفرار، وفق المصدر نفسه.

وأوضح الجبابلي أن أربعة تونسيين بين المهاجرين قفزوا في المياه وجرى إنقاذهم وتوقيفهم بالإضافة إلى 10 مهاجرين هم كونغوليان وثمانية من ساحل العاج، نقل أحدهم للمستشفى بسبب إصابته بحروق، فيما انتشلت جثة مهاجر واحد.

وكان المهاجرون يبحرون من سواحل مدينة صفاقس باتجاه إيطاليا ولم يتمكن المصدر من تحديد عددهم الإجمالي.

وتواصل فرق من الغطاسين ومن الحماية المدنية مساء الأحد تمشيط المكان في محاولة للعثور على جثث أخرى، وفقا للجبابلي.

ويحاول عدد كبير من الشباب التونسي عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية بحثا عن عمل في دول أوروبية.

وفي بعض الأحيان، تنتهي رحلتهم بمأساة على غرار حادثة غرق مركب مهاجرين قبالة جزيرة قرقنة (شرق) مطلع يونيو الفائت ما أسفر عن مصرع 87 شخصًا غالبيتهم من التونسيين.

وجرى توقيف 2659 مهاجرًا حاولوا عبور المتوسط حتى يونيو الفائت مقابل 564 شخصًا في الفترة نفسها من العام 2017.