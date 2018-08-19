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لجنة لإصلاح أجور الموظفين.. و«معيط»: خطوات إيجابية خلال العام المالى الحالى

لجنة لإصلاح أجور الموظفين.. و«معيط»: خطوات إيجابية خلال العام المالى الحالى

بالفيديو| "البرق والعاصفة" يستقبلان الحجاج في مشعر منى

بالفيديو| "البرق والعاصفة" يستقبلان الحجاج في مشعر منى

العلماء يطورن معدن "ينقذ" الأرض من الاحتباس الحراري

العلماء يطورن معدن "ينقذ" الأرض من الاحتباس الحراري

محافظ البحر الأحمر يتفقد مدينة الحرفيين في الغردقة 

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"الأرصاد" السعودية تحذر الحجاج في عرفات ومزدلفة ومنى

"الأرصاد" السعودية تحذر الحجاج في عرفات ومزدلفة ومنى

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