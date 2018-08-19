محافظ البحر الأحمر يتفقد مدينة الحرفيين في الغردقة 

تفقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، مدينة الحرفيين شمال الغردقة، وذلك للوقوف على آخر تطورات والمستجدات التي تمت بعملية الإنشاءات بالمشروع وأيضا تفقد المحلات التجارية بالمنطقة.

وطالب المحافظ، مسؤولو هيئة الأوقاف بسرعة الانتهاء من إنشاء مدينة الحرفيين والالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم المحلات والورش الحرفية، وذلك في إطار خطة التنمية والتطوير التي تقوم بها محافظة البحر الأحمر لنقل الورش الحرفية المقلقة للراحة والملوثة للبيئة من داخل الكتلة السكنية.

وأكد عبد الله خلال الجولة بأن هذا المشروع يساهم في توفير العديد من المحلات لأرباب الحرف المختلفة، ويساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف بالمدينة، فضلا عن الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية ونقل الورش الصناعية.

وأضاف أن مدينة الحرفيين تتضمن عدد 16 كافتريا مخصص بكل كافتريا جزء خاص بالعائلات كما يوجد عدد 16 محلا تجاريا "سوبر ماركت" لتقديم الخدمات للمنطقة، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى كمخبز ومكتب بريد ومحطة رفع ومحولات كهرباء.

وشدد المحافظ خلال جولته على سرعة الانتهاء من الأعمال بالمشروع وضرورة تركيب الأنترلوك أمام المحلات التجارية والورش، كما شدد على سرعة الانتهاء من المحلات التجارية.

وقال إن مدينة الحرفيين تعد أول مدينة صناعية للحرفيين بالغردقة ، تقام على مساحة 60 فدانا، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه.