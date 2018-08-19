أثار فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي للداعية المتصوف أحمد عبده عوض، الجدل، حيث ظهر عوض، خلال فيديو على شاشة قناة "الفتح" المملوكة له، واضعا منضدة أمامه يهزها بقوة زاعمًا "إخراج الجن"، حيث لم يتفوه عوض سوى بكلمة واحدة في أول الفيديو وهي "أزلزله"، وبناهاية الفيديو رفع سبابته صارخا "الله أكبر".

وولد عوض بإحدى قرى كفر الشيخ وتدرج حتى أصبح أستاذا بكلية التربية قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة طنطا، واشتهر ببرنامج "لقاء الإيمان"، الذي كان يذاع عام 2002 على القناة السادسة المصرية.

وعمل بجامعة أم القرى 5 سنوات وقدم قرابة عشرين برنامجا دينيا بعدد من القنوات المختلفة، وله عدد من المؤلفات.

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسخرية وبعضهم بغضب لما اتعبروه فعلا مشينا وإهانة للدين: