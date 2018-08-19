"الغرفة التجارية": الرقابة على المخابز والمطاحن لا تنقطع

قالت عطيه حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه ناقش مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، خطة المطاحن في عيد الأضحى، والتي تعتمد على توفير رصيد استراتيجي لمدة يومين من الخبز في المخابز.

وأضافت في مداخلة برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN"، أن الإقبال على العيش الطري في العيد يكون قليلًا، نظرًا للإقبال على العيش المحمص، وهناك مجموعات عمل تشكلت لمنح بعض المخابز إجازة، والمهم أن يكون العيش متوفرًا في العيد.

وتابع أن مجموعات العمل في الوزارة والرقابة على المخابز والمطاحن لا تنقطع، وكل شيء سيعمل على قدم وساق في العيد.