تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني، من إلقاء القبض على عامل زراعي وبحوزته كيلو من نبات البانجو المخدر قبل قيامه بترويجها ، و4 أسلحة نارية وبيضاء، ومبلغ مالي.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز شرطة الستاموني بقيام "مصطفي ع. ا."، 30 سنة، عامل زراعي، ومقيم قرية البنزينة، بالإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت حملة بقيادة الرائد محمد حماد، رئيس مباحث المركز، وضباط فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية، من ضبط المتهم وبحيازته كمية من نبات البانجو المخدر زنة كيلو جرام، سلاح ناري "فرد خرطوش" محلي الصنع، و3 أسلحة بيضاء، ومبلغ 187 جنيها، وجهاز محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف، في محضر الشرطة، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.