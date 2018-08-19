قال سلطان بن سحيم، المعارض القطري عضو الأسرة الحاكمة، إن كل محاولات النظام القطري بمنع مواطنيه من الحج باءت بالفشل، وستُسجل في تاريخه الأسود، على حد وصفه، فيما أبدى شكره لخادم الحرمين الشريفين على ترحيبه بالقطريين وسعيه لاستضافتهم ودخولهم على الرغم من تعنت "الحمدين".

وكتب المعارض القطري البارز عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "حج القطريين غير عابئين لا بمنع ولا بتخويف ولا بترهيب.. كل ما فعله النظام القطري أنه سجل في تاريخه الأسود محاولته منع مواطنينا من الحج.. كل محاولاتهم فاشلة وتعود وبالاً عليهم"، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإليكترونية السعودية.

وأضاف: "شكرًا خادم الحرمين الشريفين.. شكرًا كبيرنا ووالدنا.. رحبتم بحجاج قطر وسعيتم لاستضافتهم ودخولهم حتى مع محاولات النظام القطري بمنعهم.. شعبنا أبناؤكم والنظام لا يمثلنا".