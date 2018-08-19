السيسي يصدق على قانون بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، قبل قليل، القانون بعد إصدار الرئيس له، وذلك بعد إقرار من قبل مجلس النواب.