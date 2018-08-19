أحيا الفنان الشاب محمد نور، حفله الغنائي الأول بعد طرح ألبومه "مسا مسا"، وذلك بإحدى نوادي الطيران.

بدء الحفل على أنغام "مسا مسا"، والتي لقت نجاحًا كبيرًا من جمهوره الذي حرص على حضور الحفل والتقاط الصور التذكارية معه.