رئيس بعثة الحج السياحي: خيام الحجاج ألمانية ضد النار والعواصف

طمأن مجدي شلبي، رئيس بعثة الحج السياحي، الشعب المصري على الحجاج، موضحا أن العاصفة الترابية، التي هبت الأحد، لم تؤثر على الخيام، ولم تحدث أي إصابات، لأنها "خيام ألمانية ضد الحريق والتيارات الهوائية الشديدة ومثبته بأوتاد حديدية".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشاة "dmc"، أنه لم يرد إلى البعثة أي شكاوى، وأن هناك مرور دائم ومستمر على خيام الحجاج، للتعامل مع أي حالة تحتاج المساعدة.

وتابع أن هناك تنسيق كامل بين بعثة الحج السياحي والبعثة الطبية، وكذلك وفرت السلطات السعودية أرقام تليفونية، لنقل أي مريض إلى المستشفى.