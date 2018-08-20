وجه الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، التعازي لأسرة الطفلة ريماس، التي توفيت بسبب حقنة خاطئة.

وقال محيي عبيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، إنه يؤيد منع إعطاء الحقن في الصيدليات، حفاظًا على الصيادلة، موضحًا أن حوالي مليون أو مليوني مواطن يتوجهون إلى الصيدليات يوميًا لأخذ الحقن.

وأضاف: "عاوزين نريح دماغنا". وواصل: "نسبة الخطأ قليلة جدا، فعندما يأخذ 20 مليون شخص أو 30 مليون الحقن في الصيدليات شهريًا وتموت حالة فهذه نسبة قليلة للغاية".

وأكد أنه سيكون على وزارة الصحة إعطاء الصيادلة رخصة لإعطاء الحقن، إذا لم يتم إصدار قرار بمنع إعطاء الحقن بالصيدليات.