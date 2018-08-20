قال الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، إنهم لم يسجلوا أي إصابات بين الحجاج، بسبب العاصفة الترابية، مشيرا إلى استقرار حالة الطقس في الوقت الراهن.

وعن الأوضاع الصحية للحجاج عموما، أوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشاة "dmc" إلى أن مرضى الفشل الكلوي يجرون عملية الغسيل الكلوي في ميعادها، وهناك أطباء مرافقون للحالات، وسيتم تصعيدهم إلى عرفات في الميعاد باستثناء حالتين في غيبوبة كاملة لن يتم تصعيدهما.

كانت عاصفة ترابية شديدة، قد هبت على منطقة مكة المكرمة ومخيمات المشاعر المقدسة بمنى وعرفات أدت إلى اقتلاع العديد من الخيام وسقوط بعض الأشجار وأعمدة الإنارة، ما أدى إلى حدوث حالة من الهلع والفزع بين الحجاج الذين رفعوا أكف الرضاعة إلى الله داعين أن يخفف هذه العاصفة ويزيل آثارها حتى يمكنهم الوقوف بعرفة واستكمال باقي مناسك الحج.