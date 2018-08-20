أبرزها "الحضانات".. خدمات أطلقتها السعودية للمرة الأولى بموسم الحج

سعيا، من جانبها، إلى تيسير أداء شعائر الحج على زوار الرحمن، استحدثت المملكة العربية السعودية بعض النظم، من أجل تيسير أداء الشعائر على زوار الرحمن، يرصدها "الوطن" كالتالي:

- طابع تذكاري:

لأول مرة هذا العام، تطلق مؤسسة البريد السعودي طابع تذكاري بمناسبة موسم الحج بفئة 3 ريالات، والطابع يحمل شعار حج هذا العام "العالم في قلب المملكة"، إلى جانب الآية الكريمة "وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ".

- حضانات رعاية الأطفال:

وفي خطوة هي الأولي من نوعها خلال موسم الحج الجاري، أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية خدمة الحضانات لرعاية أطفال الحجاج في مكة والمدينة المنورة، بهدف توفير بيئة آمنة تحت إشراف كوادر مؤهلة ترعي الأطفال وتقيهم مخاطر الازدحام والعدوي والتعرض للحدوادث في المشاعر المقدسة، وحتي يؤدي الحجاج مناسكهم في خشوع، ويستطيع الحجاج، ممن لديهم أطفال، التسجيل في الخدمة ويتم استقبال الأطفال من يوم 7 وحتى يوم 13 ذي الحجة.

- تطبيق "مناسك":

وابتكرت وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيقا إلكترونيا حديثا يعد الأول من نوعة على مستوى المملكة، تطبيق "مناسك"، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج والمعتمرين، ويتمكن المُستخدم خلال التطبيق من التعرف على الخدمات التي تقدّمها الوزارة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل مع كافة الاستفسارات، كما يتضمن الأرقام الهامة، وأرقام الطوارئ التى قد يحتاجها الحاج خلال رحلته إضافة إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة من خلال نموذج الاقتراحات والملاحظات.

- الكبسولة الفندقية:

كما قدمت جمعية "هدية الحاج والمعتمر" خلال موسم الحج لهذا العام تجربة "الكبسولة الفندقية" المتنقلة، والتي تعتمد فكرتها على التقليل من مساحة وحجم الوحدة المخصصة للنوم إلى الحد الأدنى، هذه الكبسولات ستستخدم في موسم الحج الحالي، حيث توضع الكبسولات جنبا إلى جنب فوق بعضها بعضا بارتفاع وحدتين أحدها في الأعلى والأخرى في الأسفل، مع وجود سلم بثلاث درجات يتيح الوصول إلى المستوى العلوي، كما يتم تخزين الأمتعة في خزائن خارجية، حفظا للخصوصية ويتم إغلاق باب منزلق في نهاية الكبسولة يفتح ببطاقة ممغنطة خاصة بكل مستخدم، مع توفير معايير الأمن والسلامة بفتح الباب تلقائيا عند تعطل الكهرباء.