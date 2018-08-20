لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء عمله بورشة لحام بقرية النورس جنوب بورسعيد.

تلقى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد ، إخطارا من مستشفي بورسعيد العام باستقبال الطفل أحمد محمود إبراهيم، 13 سنة عن طريق الإسعاف، مصابا في حالة سيئة، إثر صعق كهربائى داخل ورشة لحام جنوب بورسعيد.

وحاول فريق طبي إجراء الإسعافات اللازمة والإنعاش القلبي الرئوي للطفل، إلا أنه توفى أثناء محاولة إنقاذه.

ويجري رجال البحث الجنائي التحريات، لمعرفة ملابسات الحادث، وأمرت النيابة العامة بوضع الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرفها واستكمال التحقيقات.