بالفيديو| أجيري: سأضع حلولا لعدم الاعتماد على محمد صلاح وحده

قال خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، إنه سيبدأ من الصفر مع المنتخب المصري، مؤكدًا أهمية الاستعانة بخبرات أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى، وهاني رمزي، المدرب المساعد للمنتخب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي سيف زاهر في برنامجه "الدوري المصري" المذاع عبر فضائية "أون سبورت" أنه بمجرد أن يعرف جميع أسماء لاعبي الدوري المصري ويعرف اللاعبين المحترفين في الخارج سيبدأ في إحداث بعض التغييرات.

وأوضح أجيري أنه سيحاول أن يكون عادلا مع الجميع وأمينا معهم، مؤكدًا أهمية أن يعلم الجميع أن المنتخب المصري سيعيش عصر جديد وسيبدأ من الصفر.

ولفت أجيري إلى أن الفريق وحدة جماعية ولا يمكن أن تلقي باللوم على "محمد صلاح" باعتباره واحدا من أفضل 3 لاعبين في العالم، مشيرًا إلى أنه يجب وضع حلول لعدم الاعتماد على لاعب واحد.