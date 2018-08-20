قال الدكتور أسامة غنيم، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن اكتشاف 17 حالة تعاطي منشطات ضمن 1000 حالة تم الكشف عليها يعتبر رقما أقل من المعدل الطبيعي وغير مقلق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المشكلة في تناول بعض اللاعبين لـ"الكورتيزون" دون إشراف طبي، ودون إذن المنظمة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لتناول الكورتيزون.

ولفت غنيم إلى أن مخدر الاستروكس يدخل إلى مصر على اعتبار أنه "بخور"، ويتم بيعه كمخدر وتدخينه، محذرًا من أن تدخين الأستروكس أو الفودو من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وحذر رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الشباب من تناول المنشطات والمخدرات كالأستروكس والفودو والفلاكا وغيرها لخطورتها على صحة الإنسان.