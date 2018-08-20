بدأ 160 فنيا وصانعا تابعين للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، منذ قليل، في أعمال استبدال كسوة الكعبة المشرفة.

يأتي ذلك، تزامنا مع بدء تصعيد الحجيج على جبل عرفات.