أصدرت الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، قرارًا بتغريم قنوات "بي إن سبورت" 10 ملايين ريال، وإلغاء ترخيص الشركة في المملكة نهائيا، مع إلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة انتهاكها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وأصدرت الهيئة بيان، أمس الأحد، قالت فيه إنه بعد أن تلقت شكاوي عديدة من مواطنين ومشتركين منذ عام 2016 ضد قنوات "بي ان سبورت" لإخلالها بقواعد المنافسة في المملكة، قررت إتخاذ اجراءات عديدة للبحث والتحقيق في احتمالية قيام القنوات بانتهاك نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، أكدت الهيئة أنه بعد اجراء التحقيقات وجمع الاستدلالات اللازمة في الموضوع قد اتضح استغلال قنوات "بي ان سبورت" لهيمنتها في القيام بممارسات احتكارية ومنها الزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات "كأس أمم اوروبا2016" بالاشتراك في باقات أخري لا تتضمن قنوات رياضية، وأجبرت المشتركين علي دفع اشتراك الباقة لمدة سنة وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة.

وبعد تلك الانتهاكات قررت الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لايقاف الممارسة الاحتكارية لـ"بي ان سبورت" واحتساب غرامة بشكل يومي تقدر بـ10 ألاف ريال سعودي عليها، ولكن "بي ان سبورت" لم تقوم بتنفيذ بنود قرار التدابير ولجأت للطعن علي القرار أمام المحكمة الادارية بديوان المظالم في الرياض، وتوصل حكم القضاء الي عدم قبول دعوى قناة "بي إن سبورت" المرفوعة ضد هيئة المنافسة.

وقالت هيئة المنافسة، إنه يوم الاثنين 13 أغسطس قد صدر قرار من لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة ويتضمن العقوبة ضد قنوات "بي ان سبورت" بغرامة تقدر بـ10 ملايين ريال والغاء ترخيص الشركة في المملكة نهائيا وإلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.