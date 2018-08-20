زارالمهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، ترافقه قيادات أمنية وتنفيذية، دير السيدة العذراء بجبل درنكة، لتهنئة الأخوة المسيحيين بمناسبة قرب ختام احتفالاتهم بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضى المصرية.

ويحتفل أقباط مصر كل عام في الفترة من 7 أغسطس وحتى 21 أغسطس بذكرى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر بدير السيدة العذراء في أسيود.

وأشاد محافظ أسيوط بقوة وتماسك الشعب المصرى بمختلف طوائفه، مؤكدا دعمه الكامل لتنشيط السياحة وخاصة لمحطات رحلة العائلة المقدسة، والتي حظيت محافظة أسيوط بمحطتين منها بدير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير المحرق بالقوصية.

رافق المحافظ، خلال الزيارة اللواء عمر عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، واللواء حاتم رياض، مير الأمن الوطني، واللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد شحات، المستشار العسكرى للمحافظة، والمقدم سامح كمال، بجهاز الأمن الوطني، والشيخ عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، واللواء تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ومن جانبه وجه الأنبا يوأنس خلال كلمته الشكر لمحافظ أسيوط ولجميع القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية، التي حرصت على حضور الاحتفالية وتقديم التهاني، مشيرا إلى ارتفاع أعداد زوار الدير هذا العام، ليصل إلى 3 ملايين زائر، خلال أيام الاحتفال من مختلف محافظات مصر ودول العالم، مؤكدا على الصلاة من أجل السلام وأن يعم الرخاء مصرنا الغالية وأن يظل شعبها في وحدة وتسامح لننهض ببلدنا الغالية.

ويقع دير درنكة على بعد 10 كم من مدينة أسيوط و3 كم من قرية درنكة ويرتفع أكثر من 100 متر عن سطح البحر، وكان يتم اللجوء إلى كنيسة المغارة للاحتماء من فيضان النيل منذ أيام الفراعنة، وبدأ بإقامة كنيسة في القرن الأول الميلادي تعد من أقدم الكنائس في العالم ثم تحولت لدير في القرن الرابع الميلادي، واشتهر بدير الرهبان النساخ، لأنهم كانوا ينسخون الكتب ويترجمونها ويقام الاحتفال بهذه المناسبة كل عام بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة.