ألقى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة جرائم الحاسب الآلي لفرع جنوب الصعيد، القبض على طالبين يقيمان دائرة مركز البلينا بسوهاج، لتداولهما أسئلة وإجابات امتحانات الدور الثاني للثاوية العامة عبر تطبق "واتس آب"، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة لمساعدة أصدقائهما.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورد معلومات لضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي "فرع جنوب الصعيد" مفادها إنشاء مستخدمي خطي هاتف محمول جروبات عدة على تطبيق "واتس آب" لنشر وتداول أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني".

وبتقنين الإجراءات، جرى تنفيذ مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، أسفرت عن ضبط "فرغل.ع. ف. أ" (18 عاما - طالب)، و"إيهاب. ن. ا.ع" (18 عاما - طالب) مستخدمي الخطين ويقيمان بناحية أولاد عليو - دائرة مركز البلينا، وبحوزتهما الهواتف المحمولة المستخدمة.

وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود العديد من الجروبات على تطبيق "الواتس آب" ونشر صور لامتحانات الثانوية العامة وأجوبتها "الدور الثاني"، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد مساعدة أصدقائهما، وأضاف الأول بأن الخط التليفوني ملك شقيقه، وقال الثاني إن الخط التليفوني ملك لنجل عمته، ويقيمان بذات الناحية ويعملان بدولة الكويت.

وجرى التحفظ على المضبوطات، حرر عن ذلك المحضران رقمي 4922 و4923 إداري مركز البلينا لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.