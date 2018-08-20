أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أغسطس.. وعيار 21 بـ598 جنيها

منذ 23 دقيقة

منذ 23 دقيقة

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات اليوم الإثنين 20 أغسطس 2018، وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24 بـ683 جنيهًا.

عيار 21 بـ598 جنيها.

عيار 18 بـ513 جنيهًا.

عيار 14 بـ399 جنيها.

عيار 12 بـ342 جنيهًا.

الأونصة بـ21.255 جنيه.

الجنيه الذهب بـ4.784 ألف جنيه.