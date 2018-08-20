أعلن بيان للبلاط الملكي في تايلاند أن الملكة الأم سيريكيت، 86 عاما، تعالج حاليا من الإنفلونزا بأحد مستشفيات بانكوك.

والملكة سيريكيت كانت قرينة الملك الراحل بوميبون أدولياديج الذي توفي في 2016، بعد أن ظل على العرش 70 عاما، كما أنها أم الملك الحالي ماها فاجيرالونكور (66 عاما).

ونادرا ما شوهدت الملكة سيريكيت علانية في السنوات الأخيرة ولكن القصر نشر الأسبوع الماضي صورا لها بمناسبة عيد ميلادها السادس والثمانين في 12 أغسطس. والتقطت صور الملكة مع العديد من أولادها ومن بينهم الملك فاجيرالونكور.

وقال البلاط الملكي إن الملكة سيريكيت نُقلت إلى مستشفى تشولالونجكورن في بانكوك الأحد، بعد إصابتها بارتفاع في درجة الحرارة وسعال.

وأضاف البيان أن حالة الملكة تحسنت ولكنها ما زالت في المستشفى تحت الملاحظة.