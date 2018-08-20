تقدم الإعلامية مروج إبراهيم تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، في حلقة مساء الخميس، من برنامج "ما وراء الحدث" على قناة eXtra News، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وترصد التغطية في جولة ميدانية الأعمال الإنشائية في مدينة العلمين الجديدة، ومراحل إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في الشرق الأوسط، إضافة إلى اللمسات الأخيرة لأبراج الإسكان المتميز، لتوطين 3 ملايين نسمة.

ويعرض برنامج "ما وراء الحدث" من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتقدمه الإعلامية مروج إبراهيم، حيث يهتم البرنامج بمتابعة كل القضايا والموضوعات التي تتعلق بالشأن الداخلي المصري سواء كانت قضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.

https://youtu.be/cFK3KCNlCBI