لقي عامل مصرعه، وأصيب آخر، صدمهما قطار رقم 150، خلال عبورهما السكة الحديد بدراجة بخارية، من مكان غير مخصص لعبور المشاة أو السيارات، عند محطة سيلا بمركز الفيوم، ونقلا لمستشفى الفيوم العام، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين قطار الواسطي- الفيوم عند محطة سيلا.

وأفاد البيان الأمني، أن القطار رقم 150 ركاب القادم من الواسطي إلى الفيوم، قيادة "نجم. م. ح" 53 سنة، سائق قطار، ومقيم بالواسطي بمحافظة بني سويف، اصطدم بدراجة بخارية يستقلها كلا من "محمد موسى. ق" (28 سنة-عامل)، ومقيم بمنشأة دمو، توفي فور وقوع الحادث، و"إبراهيم فرحات.إ" (24 سنة-عامل)، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بكف اليد اليمنى وسحجات متفرقة بالجسم، خلال عبورهما السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أو السيارات.

وذكر البيان الأمني، أنه جرى نقل جثة المتوفي والمصاب لمستشفى الفيوم العام، وأفاد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

ووفقا للبيان الأمني، لم تتأثر حركة القطارات بالحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

تحرر محضرا بالواقعة، قيد برقم 5308 لسنة 2018م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.