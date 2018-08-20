أخضعت قوات الجيش الروسي بأمر من القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين، لعمليات تفتيش مباغتة وشاملة، للوقوف على مدى جاهزيتها، وشمل التفتيش قوات الدائرتين العسكريتين المركزية والشرقية، وقوات الإنزال الجوي، والطيران بعيد المدى والشحن الجوي العسكري، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتهدف عمليات التفتيش إلى تقييم مدى استعداد قيادات القطعات والتشكيلات والوحدات العسكرية والتحقق من جودة إعدادها عشية مناورات "الشرق-2018"، كما تهدف إلى تقييم قدرة القوات على التصدي للأزمات التي تهدد الأمن العسكري للبلاد، ومكافحة التهديدات الإرهابية والمخاطر الصحية والوبائية والكوارث التقنية.

وستمتد عمليات التفتيش حتى الـ25 من أغسطس وسيتم تنفيذها في مرحلتين، الأولى تشمل تنفيذ القوات إجراءات التحقق من درجات الاستعداد القتالي والانتقال إلى المناطق التي تحددها القيادة، أما المرحلة الثانية من التفتيش، فتشمل الانتشار في ميادين ومناطق التدريب البرية والبحرية حيث ستجرى المناورات والتدريبات التكتيكية لتشكيلات الدائرتين العسكريتين المركزية والشرقية، وقوات أسطول المحيط الهادئ.

وبعد إنجاز المرحلة الأولى، سيتم نقل القوات الخاضعة للتفتيش، إلى ميادين تدريب ورماية غير معروفة بالنسبة إليها لتنفيذ عمليات رمي تدريبية إضافة إلى التدريبات الهندسية والإسعافية وغيرها، وستنفذ القوات الجوية، تحليقات لمسافات طويلة يتخللها التزود بالوقود جوا خلال الانتقال إلى مطارات التمركز، فيما ستنفذ السفن الحربية تدريبات في المناورة القتالية والرماية من مختلف صنوف الأسلحة.

وتشمل عمليات التفتيش بشكل إجمالي 262 ألف عسكري و1077 طائرة و900 دبابة وأكثر من 31 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات الحربية وأكثر من 300 سفينة، وستجري مناورات "الشرق 2018" في الشرق الأقصى الروسي وحوضه في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر المقبل بقيادة وزير الدفاع سيرجي شويجو.