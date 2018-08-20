جددت نيابة إمبابة، تحت إشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس موظفين بحي شمال الجيزة، بتهمة تقاضي رشوة مالية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، تفاصيل إلقاء القبض على موظفين بحي شمال الجيزة، بتهمة تقاضي رشوة مالية، نظير التغاضى عن تحرير محاضر مخالفات بناء لأحد العقارات الكائنة بمنطقة إمبابة.

وأفادت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم المباحث الجنائية بإدارة شرطة المرافق من مقاول يُدعى «ا. ا. ع»، 42 سنة، ومقيم بمنطقة بولاق الدكرور، بتضرّره من «م. ك»، 43 سنة، وكيل إدارة المتابعة الميدانية بحي شمال الجيزة، لطلب الأخير مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، نظير تغاضيه عن تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار الذي يملكه في إمبابة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، ثبتت صحة بلاغ الشاكي.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، جرى ضبط المتهم وبصحبته آخر يُدعى «تامر. ف. ز»، 35 سنة، مراقب بالإدارة ومقيم في منطقة إمبابة حال تقاضيهما مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، وبمواجهة المشكو في حقه، اعترف بارتكابه الواقعة، وتقاضيه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.