تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، اليوم، من السيطرة على حريقين متفرقين بمنوف ومدينة السادات، بدون إصابات بشرية، جرى تحرير المحاضر بالواقعتين وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل قطعة أرض فضاء بجوار سور مركز التدريب المهني من الداخل بمدينة منوف دائرة القسم وبالانتقال وقوات الحماية المدنية جرى إخماد الحريق الذي نشب بكمية من الهيش والبوص على مساحة 40 متر تقريبا، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة.

وأسفر عن احتراق كمية من الهيش والبوص، وبسؤال "م. ع. ر" 45 سنة حارس خاص بمركز التدريب المهني، رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعلة أدى إلى اشتعال الحريق ونفى الشبهة الجنائية.

وجرى التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2237 إداري قسم منوف لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

كما تلقى مدير الأمن، إخطارا يفيد بنشوب حريق بفيلا بمنطقة البراميتر بمدينة السادات دائرة المركز، وبالانتقال وقوات الحماية المدنية جرى إخماد الحريق الذي نشب بحجرة نوم بالطابق الأرضي بفيلا مكونة من طابقين ملك "ج. م.ع" 47 سنة مؤهل متوسط.

وأسفر الحريق عن احتراق بعض الأثاث بحجرة النوم، وبسؤال المالك قرر تركه المكواة موصلة بالكهرباء سهوا منه مما أدى إلى حدوث الحريق ونفى الشبهة الجنائية، جرى التحفظ على محل الحريق، وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5887 إداري مركز السادات لسنة 2018 م كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.