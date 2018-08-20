قال فتحي شلش، رئيس غرفة عمليات وزارة السياحة لحجاج الشركات السياحية، إن رئيس قطاع الشركات أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات قطاع الشركات السياحية لمتابعة أحوال الحجاج بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة، موضحا أن الغرفة المشكلة لها دورين مهمين، الأول مباشر وهو الرد على الاستفسارات المتعلقة ببرامج الحجاج أو تعرض أي حاج لأي مشكلة.

وأضاف شلش، خلال حوار على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وبعد تلقي الشكاوي يجري التنسيق مع مكتب شؤون الحج في الأراضي المصرية للعمل على حلها وإزالة اسباب الشكوى فورا وهو الدور المباشر للغرفة.

وتابع أن الغرفة لها دور آخر وهو التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات مثل سوء الأحوال الجوية والتكدس بالمطار وموانئ السفر، وهي ما يجري إتاحة لها تنسيق مع الجهات المعنية والتدخل الفوري لحل المشاكل.