لقي عاملان مصرعهما في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنطقة الصحراوية بقرية العيساوية دائرة مركز أخميم بسوهاج، قبل أن يحاولا التخلص من سائق تاكسي استدرجاه من القاهرة الجديدة بزعم توصيلهما لمحافظة قنا يوم الجمعة الماضية، إلا أنهما اختطفاه في الطريق وطلبا فدية من والده 500 ألف جنيه، وتمكن رجال الشرطة من محاصرة الخاطفين عقب انطلاقهما من محافظة قنا لصحراء سوهاج للتخلص منه وعقب اقتراب القوات حدث تبادل لإطلاق النيران أسفر عن مصرعهما وتحرير سائق التاكسي والذي عثر عليه في حالة إعياء بسبب إعطاءه حبوب مخدرة.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ يفيد باختطاف محمد أحمد، 30 عاما، سائق تاكسي من القاهرة الجديدة واحتجازه بمحافظة قنا وطلب فدية من والده 500 ألف جنيه، ورصدت المتابعة الأمنية تحرك الخاطفين بالمتهم إلى محافظة سوهاج، وجرى عمل أكمنة على جميع الطرق الزراعية والصحراوية التي تربط بمحافظة قنا لضبط المتهمين.

وتمكن أحد الكمائن التي قادها العميد عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، من محاصرة المتهمين في المنطقة الصحراوية بقرية العيساوية دائرة مركز أخميم، وفور وصول القوات بادر المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية وردت القوات على مصدر النيران، وأسفر الاشتباك عن مصرع المتهمين وهما محمد صبحي متولي، 32 عاما، عامل، والسابق اتهامه في عدة قضايا جنائية، ومحمد خيرالله، 20 عاما، عامل، ويقيمان الحجيرات محافظة قنا وضبط بحوزتهما بندقية آلية وفرد صناعة محلية.

وتبين من تحريات الرائد إبراهيم صقر، معاون مباحث أخميم، أن المتهم في حالة إعياء بسبب إجباره على تناول المواد المخدرة والعقاقير المنومة خلال فترة احتجازه، وأن المتهمين قررا التخلص منه في صحراء سوهاج عقب فشلهما في الحصول على مبلغ الفدية، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أخميم، وتحرر محضرا بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عق ذلك.