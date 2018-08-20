اختبر الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، اليوم الاثنين، خلال زيارته محافظة كفر الشيخ، فحص عادم السيارة الخاصة والتابعة لجهاز شؤون البيئة والمتواجدة بمدخل مدينة كفر الشيخ، وذلك لحث المواطنين على أهمية الحفاظ على البيئة.

وأكد أن وزارة البيئة، استعدت لموسم قش الأرز بالأفرع الإقليمية تتضمن توعية استباقية للموسم، غرفة عمليات بالفرع لمتابعة الموقف على مدار 24 ساعة، عربيات مجهزه بأجهزة GPS لتحديد المواقع وخطوط السير لضمان سرعة الاستجابة، استخدام صور أقمار صناعية بأماكن الحرق، الاستعانة بمحطات الرصد للملوثات الثابتة والمتحركة بالإضافة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ حملات قياس عوادم السيارات وحملات للتفتيش على الصناعات، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية من محافظات ومديريات الزراعة ومديريات الأمن وأقسام المرور والدفاع المدني وشرطة المسطحات.