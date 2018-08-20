قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن لجنة اختيار الأفلام المصرية المرشحة لـ "أوسكار" فئة أفضل فيلم أجنبي، المشكلة من قبل نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، من المقرر أن تبدأ عملها بعد عيد الأضحى، حيث تعمد على رصد قائمة بالأفلام التى عرضت تجاريا في الفترة من 1 أكتوبر 2017 وحتى 30 سبتمبر 2018.

وتابع الشناوي لـ "الوطن": "مشاركة فيلم (يوم الدين) للمخرج أبو بكر شوقى يتوقف على طرحه تجاريا فى الفترة المحددة سابقا، وقد كشفت الشركة المنتجة أنها تستعد لطرح الفيلم تجاريا في 22 سبتمبر المقبل، ليناسب شروط الأوسكار، وأطالب من النقيب مسعد فودة ضرورة مخاطبة شركات الإنتاج الصغرى قبل الكبرى التى تخطط لطرح أفلامها فى تلك الفترة أن ترسل أفلامها للنقابة ليتم إدرجها ضمن قوائم الأفلام، وذلك عملا بمبدئ العدالة بين جميع الأفلام المصرية".