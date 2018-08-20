طالب الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صاحب أرض زراعية حرق قش الأرز، أثناء جولته بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

وقال رئيس جهاز شؤون البيئة، إن الأفرع الإقليمية للوزارة على محاور مرور ميداني يتم انتقالها حسب تقارير الحصاد لتحرير محاضر للمخالفين بحرق قش الأرز، بالإضافة إلى دعم المتعهدين وشباب الخريجين لفتح مواقع تجميع قش الأرز والدعم بـ50 جنيها مقابل كل طن وتوفير كافة المعدات المطلوبة لجمع القش من جرارات ومكابس ومفارم للإيجار بأسعار رمزية، فضلا عن تنفيذ حملات قياس عوادم السيارات وحملات للتفتيش على الصناعات.