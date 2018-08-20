أعلن الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، عن تنظيم ثلاث مسابقات في مجال الغناء العربي والعزف على الكمان للشباب والأطفال ضمن فعاليات المهرجان في دورته السابعة والعشرين التي تقام في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر القادم، وذلك بعد أن قامت اللجنة التحضيرية للمهرجان، والتي تضم نخبة من الرموز الموسيقية البارزة باختيارها ووضع شروطها.

وصرح صابر أنه تخليدا لذكري الدكتورة رتيبه الحفنى مؤسس المهرجان يقام للعام الثالث على التوالى مسابقة للغناء العربى باسمها للشباب الذين يتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 35 عاما يؤدى فيها المتسابق أغنيتين الأولى من التراث العربى والثانية من اختياره.

وأضافت الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، أن المسابقة الثانية لنفس الفئة العمرية من الشباب وتدور حول العزف على الكمان حيث يعزف المتسابق عملا من اختياره وعمل أخر من إختيار اللجنة مع قراءة النوتة الموسيقية.

وقد رصدت دار الأوبرا جوائز مالية للفائزين الثلاث الأوائل وتبلغ الجائزة الأولى 15000 جنيه والثانية 12000 أما الثالثة فقيمتها 10000 جنيه.

كما تنظم دار الأوبرا مسابقة للغناء العربى للأطفال من عمر 6 إلى 14 عاما يغنى فيها المتسابق أغنية تراثية وأغنية أخرى ويتم اختيار ثلاث فائزين يحصل الأول على جائزة مقدارها 7000 جنيه والثاني 5000 جنيه والثالث 3000 جنيه.

وفي الحفل الختامي بالمسرح الكبير لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرين تخصص دار الأوبرا فقرة فنية يشارك فيها الفائز الأول من الشباب والأطفال بأداء أغنية ضمن فقرات الحفل.